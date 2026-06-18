El origen de lo inexplicable: Extranormal regresa a sus orígenes y a un inquietante caso paranormal de quien pide por ayuda.
Extranormal regresa con todo el equipo de especialistas y un caso que promete poner a prueba sus habilidades de investigación.
Extranormal inicia una nueva etapa con los especialistas Miriam Verdecia, Víctor Díaz y Octavio Elizondo. En su primer caso, el equipo atenderá el llamado de una mujer que asegura experimentar fenómenos extraños en su hogar, donde las luces se apagan solas y diversos objetos cambian de lugar sin explicación aparente.