Los investigadores de Extranormal investigan inquietante caso de una entidad que se manifestaría dentro de una vivienda
Testimonios aseguran que una extraña presencia continúa manifestándose y generando temor entre los habitantes.
En el segundo capítulo de El Origen, el equipo de Extranormal atiende el llamado relacionado con una presunta presencia que, según diversos testimonios, habría quedado atrapada en un inmueble. Los habitantes aseguran experimentar manifestaciones difíciles de explicar que han provocado incertidumbre y miedo.