“La Escondida” la ex hacienda que Octavio Elizondo y el equipo de Extranormal exploran por sus presuntos fenómenos paranormales
El equipo de Extranormal explora una antigua hacienda rodeada de relatos sobre extrañas manifestaciones y presuntas entidades.
Octavio Elizondo y el equipo de Extranormal viajan hasta la ex hacienda La Escondida, ubicada a unos 30 minutos de Tepic, para investigar un sitio que, según diversos testimonios, es escenario de presuntos fenómenos paranormales. Lo que alguna vez fue un ingenio dedicado al procesamiento de caña de azúcar hoy es conocido por historias sobre entidades y manifestaciones inexplicables que han despertado la curiosidad de investigadores y visitantes.