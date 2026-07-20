Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal investigan el teatro embrujado donde un macabro hallazgo habría desatado los fenómenos paranormales
Un antiguo cine convertido en teatro es escenario de una investigación marcada por relatos de apariciones y sucesos que desafían toda explicación.
Extranormal lleva a Octavio Elizondo, Luisa Cárdenas y al equipo de investigación a un histórico teatro donde, según testimonios, un perturbador hallazgo tras una función marcó el inicio de una serie de fenómenos paranormales.