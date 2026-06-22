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Octavio Elizondo y el equipo de Extranormal llegan a la Barranca de las Ánimas, uno de los sitios más inquietantes de la región

El equipo de Extranormal explora un lugar rodeado de historias, accidentes y relatos que han alimentado su fama paranormal.

El tercer episodio de El Origen lleva a Octavio Elizondo y al equipo de Extranormal a la Barranca de las Ánimas, un sitio que ha despertado inquietud entre los habitantes de la zona. De acuerdo con diversos testimonios, el lugar ha sido escenario de numerosos accidentes y fenómenos difíciles de explicar, convirtiéndose en el centro de una nueva investigación sobre sucesos paranormales.