Octavio Elizondo y el equipo de Extranormal llegan a la Barranca de las Ánimas, uno de los sitios más inquietantes de la región
El equipo de Extranormal explora un lugar rodeado de historias, accidentes y relatos que han alimentado su fama paranormal.
El tercer episodio de El Origen lleva a Octavio Elizondo y al equipo de Extranormal a la Barranca de las Ánimas, un sitio que ha despertado inquietud entre los habitantes de la zona. De acuerdo con diversos testimonios, el lugar ha sido escenario de numerosos accidentes y fenómenos difíciles de explicar, convirtiéndose en el centro de una nueva investigación sobre sucesos paranormales.