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¿Qué ocurre en este panteón de San Luis Potosí? El Equipo de Extranormal busca respuestas

El equipo de Extranormal viaja a San Luis Potosí para investigar un panteón rodeado de testimonios que han despertado temor.

En Extranormal, Octavio Elizondo y el equipo de investigadores llegan a un antiguo panteón de San Luis Potosí, donde diversos testimonios hablan de presuntos fenómenos paranormales que han inquietado a visitantes y habitantes de la zona. Durante la investigación, los especialistas buscarán documentar evidencias y esclarecer qué hay detrás de los extraños sucesos que mantienen el lugar envuelto en un ambiente de misterio.

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