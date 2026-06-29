¿Qué ocurre en este panteón de San Luis Potosí? El Equipo de Extranormal busca respuestas

En Extranormal, Octavio Elizondo y el equipo de investigadores llegan a un antiguo panteón de San Luis Potosí, donde diversos testimonios hablan de presuntos fenómenos paranormales que han inquietado a visitantes y habitantes de la zona. Durante la investigación, los especialistas buscarán documentar evidencias y esclarecer qué hay detrás de los extraños sucesos que mantienen el lugar envuelto en un ambiente de misterio.

