Extranormal: Octavio Elizondo investiga el caso del fantasma que llegó como invitado y nunca se fue

Una llamada de auxilio puso en alerta al equipo de Extranormal luego de que una persona asegurara convivir con una extraña presencia en su hogar. Según relató, todo comenzó durante una reunión donde, entre bromas, permitieron que un supuesto ente permaneciera en la casa. Ante los fenómenos reportados, Octavio Elizondo acudió para investigar el inquietante caso del llamado “Invitado Fantasma”.

