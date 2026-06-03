Octavio Elizondo y el equipo de Extranormal regresan al “Sótano del Diablo”: el lugar donde ocurrió una presunta posesión y ahora algo quiere salir del lugar
El equipo de Extranormal vuelve a uno de los lugares más inquietantes de sus investigaciones para enfrentar un nuevo misterio tras una posesión demoniaca.
Los investigadores de Extranormal regresaron al temido “Sótano del Diablo”, escenario de una de sus experiencias más impactantes. En una visita anterior, Armando habría sufrido una presunta posesión por una entidad maligna. Ahora, el equipo busca descubrir qué fenómeno se manifiesta en el lugar y por qué algunos aseguran que una extraña presencia intenta salir nuevamente.