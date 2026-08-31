Octavio Elizondo y El Equipo de Extranormal llegan a una finca abandonada en Jalisco para investigar: ¿Un culto a la oscuridad?
Una finca abandonada en Jalisco se convierte en el escenario de una nueva investigación.
Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal llegan a una finca abandonada en Jalisco para investigar lo que podría estar relacionado con un supuesto culto a la oscuridad. De acuerdo con los relatos alrededor del lugar, el sitio habría sido utilizado por seguidores de esta práctica y conservaría indicios de extraños rituales.