Extranormal investiga un restaurante que comienza a quedarse vacío donde aseguran que ocurren fenómenos paranormales

Extranormal, Octavio Elizondo y el equipo de investigadores llegan a un restaurante que alcanzó gran popularidad durante la década de los 80, pero que hoy en día pasa por una mala racha tras un hecho que marcó su historia. Hoy, el inmueble es conocido por los testimonios de presuntas manifestaciones paranormales. Durante la investigación, los especialistas buscarán evidencias para descubrir qué ocurrió realmente en este misterioso lugar.