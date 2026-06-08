Los investigadores de Extranormal se dan a la tarea de explorar a los Skinwalkers: los seres ocultos que aparecen en antiguas leyendas y están ligados al terror y la tragedia

Los Skinwalkers forman parte de antiguas leyendas del pueblo navajo en Norteamérica y son descritos en el folclore como seres vinculados a la transformación y lo sobrenatural. A lo largo de los años, estas historias han alimentado relatos de encuentros aterradores, convirtiéndolos en una de las figuras más inquietantes de la tradición oral y del misterio contemporáneo.

