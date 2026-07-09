Octavio Elizondo y el equipo de Extranormal investigan una antigua hacienda marcada por una trágica historia de amor
El equipo de Extranormal viaja a una antigua hacienda en Michoacán para investigar un sitio rodeado de leyendas y presuntas manifestaciones inexplicables.
En un nuevo episodio de Extranormal, Octavio Elizondo y el equipo de investigadores llegan a una antigua hacienda ubicada en Michoacán, un lugar cuya historia está marcada por un trágico romance que, según diversos testimonios, habría dado paso a presuntos fenómenos paranormales. Entre relatos, leyendas y extrañas manifestaciones, los especialistas buscarán reunir evidencias para descubrir qué sucede realmente en este enigmático sitio.