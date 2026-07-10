Octavio Elizondo y el equipo de Extranormal investigan la Hacienda del Catrín, un sitio marcado por presuntos fenómenos paranormales
El equipo de Extranormal explora una antigua hacienda donde los testimonios sobre presuntas manifestaciones paranormales no dejan de crecer.
En Extranormal, Octavio Elizondo y el equipo de investigadores llegan a la Hacienda del Catrín, un lugar rodeado de historias sobre presuntos fenómenos paranormales. Entre testimonios de extrañas manifestaciones y sucesos difíciles de explicar, los especialistas buscarán documentar evidencias para descubrir qué ocurre realmente en este enigmático sitio que ha despertado la curiosidad de visitantes e investigadores.