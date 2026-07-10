Octavio Elizondo y el equipo de Extranormal investigan la Hacienda del Catrín, un sitio marcado por presuntos fenómenos paranormales

En Extranormal, Octavio Elizondo y el equipo de investigadores llegan a la Hacienda del Catrín, un lugar rodeado de historias sobre presuntos fenómenos paranormales. Entre testimonios de extrañas manifestaciones y sucesos difíciles de explicar, los especialistas buscarán documentar evidencias para descubrir qué ocurre realmente en este enigmático sitio que ha despertado la curiosidad de visitantes e investigadores.