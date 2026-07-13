Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal enfrentan un nuevo caso paranormal en un oscuro rastro de León
El equipo de Extranormal llega a un antiguo rastro de León, Guanajuato, donde diversos testimonios hablan de presuntas manifestaciones paranormales.
En Extranormal, Octavio Elizondo y el equipo de investigadores viajan a León, Guanajuato, para explorar un antiguo rastro conocido por los relatos de extraños sucesos. Según diversos testimonios, el lugar permanece envuelto en una inquietante oscuridad sin importar la hora del día.