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Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal enfrentan un nuevo caso paranormal en un oscuro rastro de León

El equipo de Extranormal llega a un antiguo rastro de León, Guanajuato, donde diversos testimonios hablan de presuntas manifestaciones paranormales.

En Extranormal, Octavio Elizondo y el equipo de investigadores viajan a León, Guanajuato, para explorar un antiguo rastro conocido por los relatos de extraños sucesos. Según diversos testimonios, el lugar permanece envuelto en una inquietante oscuridad sin importar la hora del día.

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