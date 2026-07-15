Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal enfrentan un nuevo caso paranormal en el Rastro Infernal

Octavio Elizondo y el equipo de investigadores Extranormal llegan al Rastro Infernal, un sitio ubicado en La Piedad, Michoacán, conocido por los numerosos testimonios sobre presuntos fenómenos paranormales. Los especialistas recorrerán el lugar en busca de evidencias que permitan explicar los extraños sucesos que, según habitantes y visitantes, han convertido este recinto en uno de los más inquietantes de la región.

