Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal llegan a un mercado marcado por una tragedia y una historia inquietante
El equipo llegó al Mercado Hidalgo de San Luis Potosí para investigar una historia que ha generado inquietud.
Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal acudieron al Mercado Hidalgo, en el centro de San Luis Potosí, tras recibir un llamado relacionado con una historia inquietante. De acuerdo con el relato presentado, un incidente trágico que involucró a una menor habría dejado una huella en el lugar.