Octavio Elizondo y El Equipo de Extranormal revelan nuevos detalles de los casos paranormales que más impactaron a la audiencia
El equipo de Extranormal revisa nuevos casos, analiza fenómenos inexplicables y responde a las evidencias detectadas por los espectadores.
Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal analizan algunos de los sucesos paranormales que han generado mayor impacto entre la audiencia. Además de revisar nuevos casos, los especialistas examinan detalles y presuntas evidencias captadas por los televidentes durante investigaciones anteriores, en busca de nuevas respuestas sobre estos enigmáticos fenómenos.