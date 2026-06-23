Una llamada de auxilio lleva a Octavio Elizondo y al equipo de Extranormal hasta un misterioso caso en Michoacán

Octavio Elizondo y el equipo de Extranormal viajan a Morelia, Michoacán, para atender el llamado de una persona que asegura haber presenciado fenómenos difíciles de explicar dentro de su hogar. Ante el creciente temor provocado por estos sucesos, los especialistas buscarán reunir evidencias y esclarecer qué está ocurriendo en el inmueble que ha despertado preocupación entre sus habitantes.