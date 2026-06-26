Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal investigan un antiguo hotel de Guadalajara con presuntos fenómenos paranormales
El nuevo episodio de “Desde el Origen” lleva a los investigadores de Extranormal a un antiguo hotel rodeado de inquietantes testimonios.
Extranormal: Desde el Origen llevará a Octavio Elizondo y al equipo de investigadores hasta un antiguo hotel de Guadalajara, Jalisco, donde diversos huéspedes aseguran haber presenciado fenómenos difíciles de explicar. Ante la situación, el grupo dividirá la investigación en dos equipos, con el objetivo de documentar las presuntas manifestaciones.