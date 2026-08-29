Extranormal investiga noches marcadas por la oscuridad
Octavio Elizondo y su equipo siguen el rastro de extraños acontecimientos ocurridos durante la noche.
Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal llegan para investigar una serie de extraños acontecimientos que, de acuerdo con los relatos presentados, ocurren durante la noche. Las supuestas evidencias han generado inquietud entre quienes conocen estas historias y apuntan a una presencia que habría convertido la oscuridad en el escenario de experiencias inexplicables.