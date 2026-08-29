Autenticando...
  • Cerrar Sesión
a mas nuevo

Extranormal investiga noches marcadas por la oscuridad

Octavio Elizondo y su equipo siguen el rastro de extraños acontecimientos ocurridos durante la noche.

Por: Hugo Pantoja

Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal llegan para investigar una serie de extraños acontecimientos que, de acuerdo con los relatos presentados, ocurren durante la noche. Las supuestas evidencias han generado inquietud entre quienes conocen estas historias y apuntan a una presencia que habría convertido la oscuridad en el escenario de experiencias inexplicables.

Tags relacionados
Extranormal