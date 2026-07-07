Octavio Elizondo y el equipo de Extranormal investigan un orfanato abandonado durante la enigmática “Hora Cero”
El equipo de Extranormal llega a un antiguo orfanato para investigar presuntos fenómenos paranormales durante la llamada “Hora Cero”.
Octavio Elizondo y el equipo de investigadores de Extranormal, se adentran en un orfanato abandonado, un lugar rodeado de testimonios sobre presuntas manifestaciones inexplicables. La investigación se desarrolla durante la llamada “Hora Cero”, un momento que, según diversas creencias, concentra una intensa actividad energética.