Octavio Elizondo y el equipo de Extranormal investigan extraños videos, luces que auguran sucesos venideros y la aparición de una imagen religiosa antes de la actividad volcánica en el Popocatépetl
Videos y fotografías de presuntas manifestaciones inexplicables han generado todo tipo de reacciones dentro del equipo de Extranormal.
Diversos videos y fotografías han reavivado el debate sobre las llamadas manifestaciones sobrenaturales relacionadas con fenómenos naturales. Entre los registros más comentados destaca una imagen en la que presuntamente aparece la figura de una virgen poco antes de actividad volcánica, además de extrañas luces captadas en el cielo. Mientras algunos lo consideran una señal, otros apuntan a explicaciones naturales.