¡El ánima del mercado! Esta es la investigación completa del equipo de Extranormal de la niña que se aparece en un mercado de San Luis Potosí

Samantha Arteaga presenta la investigación estremecedora que realizó el equipo de Extranormal en un mercado en San Luis Potosí. Y es que después del video que nos hicieron llegar, donde aseguran haber captado el espíritu de una niña que ronda por los pasillos del mercado, los investigadores de Extranormal decidieron conseguir evidencias para tomar cartas en el asunto sobre el ánima del mercado.