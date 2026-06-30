Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal investigan una antigua empacadora marcada por la tragedia en Irapuato

Extranormal, Octavio Elizondo y el equipo de investigadores viajan a Irapuato para explorar una antigua empacadora de alimentos que, tras una tragedia, quedó envuelta en historias sobre presuntos fenómenos paranormales. Lo que alguna vez fue un próspero centro de trabajo ahora es escenario de testimonios que hablan de extrañas manifestaciones, por lo que los especialistas buscarán reunir evidencias y conocer qué ocurre en el lugar.