Extranormal | Programa completo del 4 de mayo del 2026 | Misterio en el piso 4 por una terrible decisión
Vecinos reportan sonidos extraños y el caso ya está bajo análisis.
Vecinos reportaron sonidos inquietantes provenientes del cuarto piso, lo que generó diversas interpretaciones sobre su origen. Ante la situación, expertos e investigadores acudieron para analizar el caso y descartar posibles explicaciones. El hecho ha despertado curiosidad y debate entre quienes los expertos en fenómenos inusuales.