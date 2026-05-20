4 señales de que podrías ser víctima de un POLTERGEIST: Conoce TODO sobre el fenómeno en Extranormal
¿Crees ser víctima de los poltergeist? ¿No sabes cómo identificarlo? En Extranormal hicimos una ardua investigación sobre este fenómeno que parece cobrar fuerza cada día que pasa.
Los poltergeist podrían afectar tu salud mental y emocional, detectarlos y, sobre todo, combatirlos, podría ser muy complicado... Por eso en Extranormal te dejamos 4 señales claras de que estás siendo víctima de este fenómeno y te damos los mejores tips para que puedas ahuyentarlo.