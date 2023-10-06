Los Rey | Capítulo 75 | Una venganza del gobernador

Vado estaba confiado de que tenía el apoyo de Pedro Luis, pero las reglas del juego cambiaron. Amado y Memo llegaron a la casa de Julia para llevarse de regreso a Fina, peor parece que alguien ya se conocía, mientras que Amado quiere saber si el niño es su suyo.

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