Por hacerse responsables de un accidente, la vida de una pareja dará un giro inesperado. “Apetito” capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta
Una pareja atropella a una mujer y deciden hacerse cargo de ella sin imaginar a lo que se enfrentan. Disfruta el capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta.
Todos los pueblos del mundo conocen una amenaza nocturna que se alimenta de la sangre de sus víctimas. Existen cuentos, mitos y leyendas sobre estas criaturas de las oscuridad que aterrorizan a los más indefensos, seres que tarde o temprano revelan su verdadera naturaleza sin poder controlarla, o por lo menos eso es Lo Que La Gente Cuenta.