Los anhelos de Samy podrían costarle todo a su paso | Lo Que la Gente Cuenta: La Libreta, capítulo completo
Samy tiene un sueño claro: ser escritora, pero su vida es complicada y no cree poder alcanzar sus metas, hasta que se cruza ante ella una libreta que podría ser la solución a todas sus preocupaciones.
Muchas personas viven en completa frustración viendo cómo sus ilusiones jamás son cumplidas, pero a veces, nuestros sueños más anhelados pueden terminar siendo nuestras peores pesadillas, especialmente si las dejamos en manos de entes oscuros... O por lo menos eso es Lo Que La Gente Cuenta.