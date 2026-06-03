Oscuras criaturas podrían vivir entre nosotros, y querer vivir a nuestra costa | Lo Que La Gente Cuenta
Extraños seres podrían habitar la Tierra, sedientos de sangre y dolor, como extraños dioses que se alimentan de nosotros... O por lo menos eso es Lo Que la Gente Cuenta.
Toda la gente sabe que existen seres sobrenaturales que desde tiempos remotos gobiernan la tierra, estas criaturas han avanzado durante milenios, ocultándose entre nosotros, acechándonos, son dioses oscuros, primitivos, sedientos de sangre y de miedo, cuya mera existencia destruye todo lo que damos por cierto, o por lo menos eso es Lo Que La Gente Cuenta.