Un grupo de amigos se encontrará con algo que los pondrá en riesgo. “El Cuervo” capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta
Un grupo de amigos sale de viaje, pero hay algo raro en el aire... Y se encontrarán con una criatura que podría ponerlos en un gran riesgo. Disfruta el capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta.
Dicen que si crías cuervos te quitarán los ojos pero existe una leyenda que habla de un cuervo en especial, uno que viene desde el mismo infierno... Y que si no tienes cuidado podrías cruzarte con él, o por lo menos eso es Lo Que La Gente Cuenta.