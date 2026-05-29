Nando y Toño son médiums, pero su trabajo les traerá problemas | Lo Que La Gente Cuenta

Hay gente que busca poder y bienes de formas prohibidas, acudiendo a las fuerzas del mal para ayudarse en sus empresas perniciosas, cuando invocas fuerzas oscuras para recibir sus favores tienes que estar preparado para pagar el precio de su poder maligno, y si no tienes la fortaleza para soportar el poder maldito este puede arrastrarte hasta tus peores pesadillas, o por lo menos eso es Lo Que la Gente Cuenta.