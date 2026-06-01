Este objeto podría contener un ente maldito que nadie debería liberar | Lo Que La Gente Cuenta

Se cree que existe un hechizo capaz de abrir un portal hacia un universo de fuerzas oscuras. Escondida entre las leyendas escritas en libros antiguos yace la clave para abrir el portal que solo se abre en determinados momentos del año, a través de un ritual dedicado al ente de la oscuridad o como algunos le llaman “La Sombra” o por lo menos eso es… Lo Que La Gente Cuenta.