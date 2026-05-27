Las consecuencias a los malos actos también pueden heredarse... | Lo Que la Gente Cuenta
Las consecuencias a los actos más ruines pueden ser heredados de generación en generación. No te pierdas “Herencia”, el capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta.
Muchos piensan que nuestras acciones en este mundo repercuten en el que sigue, pero hay quienes creen que las acciones más ruines y perniciosas son las que nos perseguirán incluso después de nuestra muerte, en tales casos podemos heredar un dolor eterno a nuestros seres queridos, o al menos eso es Lo Que La Gente Cuenta.