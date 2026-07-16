Francisco usa un sombrero mágico para conquistar a su vecina y todo sale mal. “Magia” capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta

Se dice que la magia es popular porque atrae a todo el mundo creando la ilusión de que es posible realizar cosas imposibles ante nuestros propios ojos. Pero también se dice que la magia real existe y que para aquel que la encuentra representa tanto una oportunidad como un peligro, porque cuando un mago no revela sus secretos, a veces esos secretos se revelan ante él para recordarle que no es bueno jugar con un poder que no se puede controlar. O por lo menos eso es... Lo Que La Gente Cuenta.