Rutas de La Vida | Programa Completo del 13 de mayo del 2026
Una situación inesperada podría revelar secretos que muchos intentaron ocultar.
Una inesperada situación comenzó a cambiar el rumbo de un acontecimiento que dejó huella en varias personas. Entre dudas, secretos y emociones intensas, la historia demuestra que tarde o temprano la verdad termina saliendo a la luz. Lo que parecía permanecer oculto comenzó a transformarse en una revelación capaz de modificar la vida de todos los involucrados.