Choco se topa con una pareja conflictiva y debe llevarlos al aeropuerto entre gritos | Rutas de la Vida
Choco recoge a una pareja para llevarla al aeropuerto, pero ellos están llenos de rencor y dudas, y se desahogan en el taxi sin saber que pronto podrían tener una solución.
Natalia y Daniel toman el taxi de Choco para dirigirse al aeropuerto y tomar un viaje para su luna de miel, sin embargo todo está saliendo mal y ellos empiezan a discutir en pleno taxi, sin saber que muy pronto podrían recibir una solución a sus problemas.