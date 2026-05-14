La Gente Cuenta | Matín

En medio de las tragedias más profundas, muchas personas aseguran pedir ayuda sin imaginar qué podría responder al llamado. Relatos inquietantes cuentan que, en ocasiones, fuerzas desconocidas aparecen cuando la desesperación domina todo. Aunque algunos creen que se trata de simples coincidencias, otros afirman que ciertas presencias aprovechan el dolor humano para manifestarse de maneras difíciles de explicar.