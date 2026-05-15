Lo que La Gente Cuenta | Artes ocultas

Las artes ocultas han sido utilizadas durante años por personas que buscan obtener beneficios o poder, convencidas de tener el control absoluto de aquello que invocan. No obstante, relatos inquietantes aseguran que la oscuridad puede volverse impredecible y actuar en contra de quienes intentan manipularla. Entre rituales y sucesos extraños, muchos afirman que algunas fuerzas jamás deberían ser perturbadas.