Rutas de La Vida | Maldición gitana

Una mala actitud frente a la vida puede desencadenar situaciones difíciles y llevar todo fuera de control. No obstante, hay momentos en los que las circunstancias parecen colocar a las personas en el lugar exacto para enfrentar sus errores y decidir qué camino tomar. Entre golpes de realidad y decisiones importantes, esta historia demuestra que incluso en los peores momentos siempre existe la posibilidad de cambiar.