Todo por Amor | Capítulo 75 | Gonzalo debe tomar una decisión
Gonzalo descubrió a lo que se dedica Mina y reprobó por completo su trabajo y ahora debe de tomar la decisión de si decirle o no a Carmen lo que sabe.
Gonzalo subió a una habitación de su nuevo trabajo y se encontró con la sorpresa de que Mina lo esperaba, por lo que la encaró. Ahora, él debe de decidir si decirle o no a Carmen lo que sabe, pero ahora ella tiene muchos problemas y no quiere darle uno más.
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