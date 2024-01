Vivir a Destiempo | Capítulo 21 | La verdad siempre sale a la luz

Paula quisiera regresar el tiempo para poder recuperar a Alejandro, pero ella misma se pone un obstáculo, ya que no quiere dar un mal ejemplo a sus hijos y mucho menos quiere perder su matrimonio. Daniel abre sus sentimientos con Alejandro y le platica muchas cosas de su familia, los dos tienen una buena relación no solo laboral, sino como buenos amigos, además Alejandro le ofrece apoyo moral y económico. Sonia quiere poner celosa a su amiga Beatríz, así que miente y dice que regresó con Salvador. Paula no soporta más los comentarios de Rogelio, así que lo enfrenta haciéndole saber que si se acuesta con alguien más, se lo dirá sin pena alguna.

