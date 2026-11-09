Conoce este maquillaje en TENDENCIA que no deja marcas en las arrugas

Maquillarse no es tomar cualquier producto y ponerlo en alguna parte de la cara. Como todo arte, tiene su dosis de paciencia, virtud y puntualidad en los elementos a utilizar. En ese sentido, si gustas de un maquillaje que no marque tus arrugas, estos son los productos que debes usar y también se te indicará cómo aplicarlo.

¿Por qué es importante usar maquillaje que no marque tus arrugas?

Los expertos en el tema indican que antes era muy común utilizar iluminadores metálicos, sin embargo la tendencia y propuesta en la actualidad se enfoca en el maquillaje con iluminadores líquidos o las cremas. Esto último permite un efecto satinado y un acabado natural, integrándose mejor con la base y aportando luminosidad sin marcar categóricamente las líneas de expresión en las arrugas.

Es decir, la fórmula mágica que proponen los practicantes expertos en el arte de la belleza tiene como objetivo ligereza y pequeñas cantidades. Aunque parezca que sí, esta propuesta no se traduce en una renuncia al brillo. La diferencia radica en un efecto luminoso que permite un aspecto natural.

¿Cuáles son los iluminadores para maquillaje que no marcan las arrugas?

Si ya tienes 50 o más, debes apostar por la búsqueda y elección de iluminadores con textura fluida o cremosa con partículas finas y acabado satinado. He aquí una explicación con más detalle.

Acabado Flexible - Procura comprar fórmulas no tan secas.

Procura comprar fórmulas no tan secas. Tonos Naturales - Elige un rosa suave, beige dorado o champán… mismos que pueden adaptarse a distintos tonos de piel.

Elige un rosa suave, beige dorado o champán… mismos que pueden adaptarse a distintos tonos de piel. Textura ligera - Lo ideal es que sean fluidos o en crema para tener control sobre la aplicación y así no dejar capas gruesas.

Lo ideal es que sean fluidos o en crema para tener control sobre la aplicación y así no dejar capas gruesas. Brillo Sutil - El aporte de estos iluminadores precisamente es luminosidad sin destellos grandes o glitter visible.

¿Cómo usar iluminadores para que tu maquillaje te rejuvenezca?

Aquí se trata de identificar las zonas claves y aplicar correctamente.