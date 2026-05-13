Cómo maquillar los párpados caídos para que se vean mejor y menos arrugados

Si quieres maquillar los párpados caídos para que se vean mejor y menos arrugados, primero debes entender algo importante: tener párpados cansados no significa que no puedan lucir espectaculares. Con algunos trucos básicos de maquillaje puedes destacar la mirada, suavizar las líneas y darle un efecto mucho más fresco al rostro.

De acuerdo con expertos en belleza, el secreto está en aplicar correctamente las sombras para disimular arrugas y levantar visualmente el ojo. Según recomendaciones de maquillaje como las de Maybelline, este método rápido puede ayudarte a conseguir un acabado más natural y favorecedor.

Cómo maquillar párpados caídos paso a paso

El primer paso es aplicar una prebase de ojos para alisar la superficie del párpado y evitar que las sombras se acumulen en las líneas de expresión. Esto también ayuda a que el maquillaje dure mucho más tiempo.

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Después, utiliza sombras mate en tonos neutros como beige, marrón claro o gris topo. Estos colores ayudan a suavizar las facciones y crean profundidad sin marcar demasiado las arrugas. Lo ideal es evitar sombras muy brillantes en exceso porque pueden resaltar la textura de la piel.

Para conseguir un efecto lifting, aplica un tono claro sobre el párpado móvil y luego difumina una sombra más oscura en la cuenca del ojo con movimientos suaves y circulares. La clave está en elevar ligeramente el difuminado hacia arriba para abrir visualmente la mirada.

Si deseas que el maquillaje luzca más intenso o brillante, los especialistas recomiendan hacer el delineado con el ojo abierto y mirando al frente. De esta manera podrás identificar mejor la línea natural del párpado y evitar que el eyeliner se “pierda” entre los pliegues.

Además, el portal Mary Makeup recomienda usar pestañas postizas o máscara de pestañas con efecto volumen para darle más protagonismo a la mirada y desviar la atención de las arrugas del párpado.

Cómo evitar que el párpado se vea caído

Aunque el maquillaje puede ayudarte en momentos específicos, también es importante cuidar la piel para prevenir la flacidez con el paso del tiempo. Actualmente, muchas personas recurren al yoga facial, las herramientas Gua Sha y las cremas reafirmantes para mejorar la apariencia de la zona de los ojos.

Según MedlinePlus, los párpados caídos pueden aparecer por debilidad muscular, envejecimiento natural, daño en los nervios o pérdida de firmeza en la piel. En algunos casos también puede deberse a lesiones o condiciones congénitas.

Por eso, además del maquillaje, mantener hidratada la piel y cuidar el contorno de ojos puede hacer una gran diferencia para que la mirada luzca más descansada, luminosa y juvenil.