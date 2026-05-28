3 trucos de maquillaje para ocultar líneas de expresión alrededor de los ojos

El principal objetivo de usar maquillaje en una zona con líneas de expresión es evitar la pesadez, especialmente en la piel del contorno de los ojos que es sumamente delgada y constantemente gesticula.

Los expertos advierten que usar productos muy densos o secos hará que tu maquillaje se agrupe de manera inevitable en los pliegues, haciéndolos lucir más profundos.

La estrategia que debes aplicar se basa en las texturas elásticas y en un control milimétrico del polvo. Hoy te presentamos algunos de los trucos infalibles e indispensables que debes tomar en cuenta.

Los 3 mejores trucos de maquillaje para líneas de expresión

La técnica del baking invertido con esponja húmeda

Se logra cuando, después de aplicar un corrector hidratante, tomas una cantidad mínima de polvo traslúcido suelto con una esponja previamente humedecida y presionas suavemente sobre la zona por solo un par de segundos para después retirar.

Este método funciona porque, al usar una esponja húmeda, conseguirás fundir el polvo con el corrector mediante agua, sellando el maquillaje sin necesidad de restarle flexibilidad a tu piel.

Los mejores trucos para maquillar los ojos sin que se noten las líneas de expresión|Pexels: MART PRODUCTION

Difuminado de bordes con primer de silicona

Si notas que a mitad del día el corrector se acumula en las líneas, no apliques más maquillaje. Toma una cantidad pequeña de prebase y difumínala con base de silicona en la yema de tu dedo anular; después da ligeros toques justo sobre el pliegue marcado.

Este truco funciona como un relleno cosmético temporal de textura suave. Al presionarla sobre el maquillaje ya asentado, redistribuye el pigmento acumulado y nivela el relieve de la arruga de forma invisible.

Los trucos de expertos para aplicar maquillaje sin que se noten las patas de gallo|Pexels: Ahmet AZAKLI

Aplicación en ancla

Aplica el corrector únicamente en la zona del lagrimal y en el tercio interno del ojo, mientras que el residuo deberás difuminarlo hacia afuera usando una brocha suave.

Asegúrate de que casi no llegue produproductoscto a las arrugas o líneas de expresión que deseas cubrir. Esto funciona porque dejas la zona de la piel que más se mueve libre de capas pesadas de maquillaje que pueden acumularse y cuartearse fácilmente.