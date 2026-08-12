Cómo maquillar los párpados arrugados paso a paso

Los párpados arrugados son una característica natural de la piel que puede hacerse más visible con el paso del tiempo. Sin embargo, algunos trucos de maquillaje pueden ayudar a conseguir una mirada más definida sin marcar en exceso las líneas de expresión.

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La clave está en preparar la piel y elegir productos con texturas adecuadas para evitar que las sombras se acumulen en los pliegues. Con algunos pasos sencillos y una aplicación cuidadosa, es posible conseguir un acabado más uniforme, luminoso y favorecedor.

¿Cómo maquillar los párpados arrugados?

Maquillar los párpados arrugados requiere prestar atención a la forma en que se aplican los productos para conseguir una mirada más abierta y definida. En lugar de intentar cubrir por completo la textura de la piel, algunos trucos permiten potenciar los rasgos naturales del ojo y conseguir un acabado más favorecedor.

Uno de los recursos más útiles es llevar el maquillaje ligeramente hacia arriba y hacia el exterior. Al extender el producto en esa dirección, se puede generar un efecto visual de mayor amplitud y evitar que todo el color quede concentrado en el centro del párpado.

También es recomendable definir suavemente la cuenca con un tono ligeramente más oscuro. La transición debe ser progresiva y sin líneas marcadas, de manera que aporte profundidad a la mirada sin endurecer las facciones.

Otro truco consiste en aplicar un pequeño toque de luz en el lagrimal, ya que puede ayudar a que los ojos parezcan más despiertos. a esto se suma la importancia de trabajar las pestañas, aplicando la máscara desde la raíz y dando especial atención a las de la zona exterior para crear una sensación d mayor apertura.

Las cejas también tienen un papel importante en el resultado final. Peinarlas ligeramente hacia arriba ayuda a despejar visualmente la mirada y puede complementar el efecto del maquillaje.

Por último, conviene trabajar con capas finas y progresivas, aumentando la intensidad poco a poco. Así se consigue un resultado ligero, definido y natural, sin recargar la zona de los ojos.