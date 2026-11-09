No mates tus Nochebuenas antes de Navidad; ojo con este error que muchos cometen

La Navidad llegó y la fiebre por las festividades, adornos y las nochebuenas… ha comenzado. Por ello, si quieres comprar de inmediato estas plantas características, solamente se te dan estos consejos. Recuerda que puedes matarlas antes de que llegue el 24 de diciembre, por lo que no debes descuidar su riego. He aquí todas las instrucciones para que el intenso color de tus plantas impregne tu hogar en el final de año.

¿Por qué tus nochebuenas se secan antes de Navidad?

Pese a que las nochebuenas sí son plantas húmedas, el exceso de agua puede afectar fatídicamente las raíces, situación que le ocurre mucho a las personas que quieren mantenerlas vivas con agua. Sin embargo, debes seguir los siguientes consejos para que tus plantas navideñas te duren de aquí al cierre de año.

La Universidad de Maryland en Estados Unidos indica que esta especie se debe regar cuando esté seca al tacto. Cuando no se comprueba el nivel de humedad ideal para regar tus nochebuenas, el sustrato empapado impide que las raíces reciban el oxígeno necesario para mantener en buen estado tus plantas. Ante eso, sigue las recomendaciones aquí expresadas.

Manténlas lejos de corrientes de frío y fuentes de calor.

No pongas la planta en envoltorios que retengan líquido.

Revisa la humedad de la tierra después de cada riego.

Utiliza las macetas con orificio de drenaje.

Retira el agua acumulada en los platos inferiores.

¿Dónde debes colocar tus nochebuenas para que duren más tiempo?

Indicadas las problemáticas respecto al riego requerido por las nochebuenas, también se deben tomar en cuenta consideraciones respecto a la colocación de la planta. Por ello, un punto clave sería un espacio con abundante iluminación natural indirecta. Muchos indican que las ventanas con luz filtrada pueden ser ideales, salvo que las hojas sean expuestas a temperaturas altas en exceso.

En un caso negativo, no se recomienda dejarla en espacios como al lado de las puertas. Los cambios de temperatura no les beneficia, por ello siguiendo estos puntos de relevancia, su intenso color durará desde ahora hasta Nochebuena y Navidad.