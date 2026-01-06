¿Qué hacer con tu nochebuena o arbolito de Navidad al terminar las fiestas decembrinas?

Tras concluir las fiestas decembrinas miles de nochebuenas y arbolitos de navidad que se encontraban decorando hogares y dando ese toque navideño comienzan a secarse o a ser retirados por lo que aquí te contamos qué hacer con ellos ya que tirarlos a la basura no es lo más recomendado.

Si eres de esas familias que se preguntan qué hacer con sus plantas y árboles recuerda que en la Ciudad de México se instalan centros de acopio en parques, bosques, Centros de Cultura Ambiental y sedes del Mercado de Trueque, a partir del 6 de enero hasta el 15 de febrero.

Al ser residuos orgánicos se pueden transformar en recursos útiles para la ciudad como composta y cobertura vegetal, permitiendo que la materia orgánica regrese a los suelos y apoye proyectos de restauración ambiental por eso se recomienda que las plantas deben entregarse sin plásticos, cables, clavos, papel u otros residuos.

¿De qué forma beneficia la composta?

Las nochebuenas y pinos recolectados se trituran y se mezclan con otros residuos orgánicos para producir composta, un abono natural que: mejora la calidad del suelo, ayuda a retener humedad, fortalece áreas verdes y parques, y reduce la cantidad de basura enviada a rellenos sanitarios.

¿Dónde están ubicados los centros de acopio para nochebuenas y árboles de navidad?

Bosque de San Juan de Aragón, Huerto Educativo, Puerta 7 de martes a domingo, de 8:00 a 14:00 horas.



Parque Ecológico de Xochimilco, Caseta 1 recibirá árboles de navidad durante todo enero, de martes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas.

Los siguientes puntos solo recibirán nochebuenas.

Mercado de Trueque el próximo 8 de febrero, en Parque Tezozómoc, alcaldía Azcapotzalco de 8:00 a 13:00 horas.



Centro de Cultura Ambiental (CCA) Yautlica, Av. de las Torres s/n, Iztapalapa. Durante todo enero, de 10:00 a 17:00 horas.



Durante todo enero, de 10:00 a 17:00 horas el Centro de Conservación Ambiental (CCA) Acuexcomatl, Av. Año de Juárez 1900, Xochimilco será un centro de recolección.



Centro de Cultura Ambiental (CCA) Ecoguardas, Carretera Picacho Ajusco km 5.5, Tlalpan, todos los días de enero, de 10:00 a 17:00 horas.