¿Qué hacer con tu nochebuena o arbolito de Navidad al terminar las fiestas decembrinas?
Tras concluir el famoso Guadalupe- Reyes recuerda llevar tus nochebuenas y árboles naturales a centros de acopio para transformarlos en composta y evitar que terminen en la basura o en la vía pública.
Tras concluir las fiestas decembrinas miles de nochebuenas y arbolitos de navidad que se encontraban decorando hogares y dando ese toque navideño comienzan a secarse o a ser retirados por lo que aquí te contamos qué hacer con ellos ya que tirarlos a la basura no es lo más recomendado.
Si eres de esas familias que se preguntan qué hacer con sus plantas y árboles recuerda que en la Ciudad de México se instalan centros de acopio en parques, bosques, Centros de Cultura Ambiental y sedes del Mercado de Trueque, a partir del 6 de enero hasta el 15 de febrero.
Al ser residuos orgánicos se pueden transformar en recursos útiles para la ciudad como composta y cobertura vegetal, permitiendo que la materia orgánica regrese a los suelos y apoye proyectos de restauración ambiental por eso se recomienda que las plantas deben entregarse sin plásticos, cables, clavos, papel u otros residuos.
¿De qué forma beneficia la composta?
Las nochebuenas y pinos recolectados se trituran y se mezclan con otros residuos orgánicos para producir composta, un abono natural que: mejora la calidad del suelo, ayuda a retener humedad, fortalece áreas verdes y parques, y reduce la cantidad de basura enviada a rellenos sanitarios.
¿Dónde están ubicados los centros de acopio para nochebuenas y árboles de navidad?
- Bosque de San Juan de Aragón, Huerto Educativo, Puerta 7 de martes a domingo, de 8:00 a 14:00 horas.
- Parque Ecológico de Xochimilco, Caseta 1 recibirá árboles de navidad durante todo enero, de martes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas.
Los siguientes puntos solo recibirán nochebuenas.
- Mercado de Trueque el próximo 8 de febrero, en Parque Tezozómoc, alcaldía Azcapotzalco de 8:00 a 13:00 horas.
- Centro de Cultura Ambiental (CCA) Yautlica, Av. de las Torres s/n, Iztapalapa. Durante todo enero, de 10:00 a 17:00 horas.
- Durante todo enero, de 10:00 a 17:00 horas el Centro de Conservación Ambiental (CCA) Acuexcomatl, Av. Año de Juárez 1900, Xochimilco será un centro de recolección.
- Centro de Cultura Ambiental (CCA) Ecoguardas, Carretera Picacho Ajusco km 5.5, Tlalpan, todos los días de enero, de 10:00 a 17:00 horas.
