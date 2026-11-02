La decoración navideña no tiene que representar un gasto elevado para conseguir que tu casa luzca festiva y acogedora. Una alternativa económica y fácil de realizar es elaborar flores de Nochebuena con foami diamantado, un material que destaca por su brillo, es resistente y permite crear adornos que puedes reutilizar durante varias temporadas. Con unas cuantas hojas de goma EVA, tijeras y silicón caliente puedes diseñar tus propias flores para decorar el árbol, la puerta, la mesa o incluso los regalos. A continuación, te compartimos cómo hacerlas paso a paso y 6 ideas DIY para aprovecharlas en Navidad sin gastar de más.

Así puedes crear tus propias Nochebuenas de foami con acabado brillante

Antes de comenzar con los adornos, necesitas preparar las flores que serán protagonistas de tu decoración. Lo mejor de este proyecto es que puedes elaborar varias piezas de diferentes tamaños con pocos materiales y personalizarlas según los colores que predominen en tu hogar.

Para hacerlas necesitarás foami diamantado rojo, verde y dorado, tijeras, silicón caliente, una plancha y moldes de pétalos. El procedimiento es sencillo: primero dibuja y recorta pétalos grandes, medianos y pequeños; después, coloca cada pieza unos segundos sobre una plancha tibia para ablandar el material y darle una ligera curvatura.

Cómo hacer una flor de Nochebuena de foami diamantado: 6 ideas DIY para ahorrar dinero en Navidad|Pinterest

Una vez que tengan volumen, pellizca la parte inferior de cada pétalo y fíjala con una gota de silicón. Recorta un círculo de foami para utilizarlo como base y pega alrededor los pétalos más grandes, continúa con los medianos y termina con los pequeños. Para completar la flor, añade hojas verdes en la parte posterior y coloca cuentas, pompones o pequeños círculos dorados en el centro.

6 formas creativas de decorar tu casa con flores de Nochebuena DIY

Una vez que tengas listas tus flores de foami diamantado, puedes utilizarlas en diferentes espacios de tu casa. Estas propuestas permiten aprovechar los materiales sobrantes, reutilizar objetos que ya tienes y conseguir una decoración navideña llamativa sin comprar adornos nuevos.

