Cómo hacer una flor de Nochebuena de foami diamantado: 6 ideas DIY para ahorrar dinero en Navidad
¡No compres más decoración! Transforma el foami en estos adornos para Navidad
La decoración navideña no tiene que representar un gasto elevado para conseguir que tu casa luzca festiva y acogedora. Una alternativa económica y fácil de realizar es elaborar flores de Nochebuena con foami diamantado, un material que destaca por su brillo, es resistente y permite crear adornos que puedes reutilizar durante varias temporadas. Con unas cuantas hojas de goma EVA, tijeras y silicón caliente puedes diseñar tus propias flores para decorar el árbol, la puerta, la mesa o incluso los regalos. A continuación, te compartimos cómo hacerlas paso a paso y 6 ideas DIY para aprovecharlas en Navidad sin gastar de más.
Así puedes crear tus propias Nochebuenas de foami con acabado brillante
Antes de comenzar con los adornos, necesitas preparar las flores que serán protagonistas de tu decoración. Lo mejor de este proyecto es que puedes elaborar varias piezas de diferentes tamaños con pocos materiales y personalizarlas según los colores que predominen en tu hogar.
Para hacerlas necesitarás foami diamantado rojo, verde y dorado, tijeras, silicón caliente, una plancha y moldes de pétalos. El procedimiento es sencillo: primero dibuja y recorta pétalos grandes, medianos y pequeños; después, coloca cada pieza unos segundos sobre una plancha tibia para ablandar el material y darle una ligera curvatura.
Una vez que tengan volumen, pellizca la parte inferior de cada pétalo y fíjala con una gota de silicón. Recorta un círculo de foami para utilizarlo como base y pega alrededor los pétalos más grandes, continúa con los medianos y termina con los pequeños. Para completar la flor, añade hojas verdes en la parte posterior y coloca cuentas, pompones o pequeños círculos dorados en el centro.
6 formas creativas de decorar tu casa con flores de Nochebuena DIY
Una vez que tengas listas tus flores de foami diamantado, puedes utilizarlas en diferentes espacios de tu casa. Estas propuestas permiten aprovechar los materiales sobrantes, reutilizar objetos que ya tienes y conseguir una decoración navideña llamativa sin comprar adornos nuevos.
- Esferas y adornos colgantes para el árbol de Navidad. En lugar de invertir en nuevas esferas, puedes convertir tus Nochebuenas de foami en adornos colgantes. Solo necesitas pegar un pequeño trozo de listón o hilo en la parte posterior de cada flor para sujetarla a las ramas del árbol. Combina diferentes tamaños y colores para distribuirlas entre las luces y otros elementos decorativos. El acabado diamantado ayudará a reflejar los destellos de las series navideñas.
- Corona navideña para decorar la puerta principal. Las coronas navideñas pueden tener precios elevados, pero puedes crear una versión económica utilizando cartón reciclado o ramas secas como estructura. Forma una base circular, cúbrela con tela verde, listón o papel decorativo y distribuye las flores de foami hasta conseguir el diseño que más te guste. Puedes complementar con piñas, pequeños moños o ramas artificiales para darle mayor volumen sin comprar una corona nueva.
- Centros de mesa elegantes con flores brillantes. Para darle un toque especial a tu comedor durante las fiestas, reutiliza frascos de vidrio de café o mermelada y conviértelos en pequeños centros de mesa. Puedes colocar una vela LED en su interior y decorar el exterior con una Nochebuena de foami, hojas verdes y un poco de listón. También puedes distribuir varias piezas a lo largo de la mesa para conseguir un arreglo navideño uniforme y económico.
- Servilleteros personalizados para la cena de Navidad. Si quieres que tu mesa tenga una presentación más especial, utiliza flores pequeñas para elaborar servilleteros. Recorta tiras de foami verde o dorado, únelas formando un anillo y pega una Nochebuena en la parte superior. Puedes hacer uno para cada invitado y combinar los colores con los platos, manteles y demás elementos de tu decoración. Es un detalle artesanal que podrás guardar y reutilizar en futuras celebraciones.
- Guirnaldas para decorar escaleras, ventanas y chimeneas. Las flores de foami también pueden convertirse en una guirnalda para darle continuidad a la decoración de diferentes espacios. Para conseguirla, utiliza una cuerda de yute, un lazo grueso o un listón que tengas guardado y pega las Nochebuenas a lo largo de la superficie, alternándolas con hojas verdes. Puedes colocarla en los barandales de las escaleras, alrededor de las ventanas o sobre una chimenea. Así aprovecharás las flores sobrantes y evitarás comprar adornos adicionales.
- Moños y empaques de regalo personalizados. Otra manera de ahorrar es sustituir los moños comerciales por pequeñas flores de Nochebuena. Envuelve tus regalos con papel kraft, utiliza hilo de yute o listón para sujetarlos y pega una flor de foami diamantado en la parte superior. Puedes agregar hojas verdes para completar el diseño y crear diferentes combinaciones según la persona que recibirá el obsequio. Además de reducir el gasto en envolturas, conseguirás que cada paquete tenga una presentación original y personalizada.