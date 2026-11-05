No tires las latas de refresco, son un tesoro: así puedes reutilizarlas para hacer flores de nochebuena para Navidad

Las latas de refresco que suelen terminar en la basura pueden tener una segunda oportunidad como decoración navideña. Una de las alternativas es reutilizarlas para fabricar flores de nochebuena, también conocidas como poinsettias, mediante el recorte y la unión de piezas de aluminio que imitan la forma de sus características hojas rojas.

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Esta manualidad permite crear adornos personalizados y aprovechar materiales que ya tienes en casa. Para realizarla es fundamental trabajar con guantes gruesos y proteger los bordes, ya que el aluminio cortado puede quedar muy filoso.

DIY: ¿Cómo hacer flores de nochebuena con latas de refresco para Navidad?

El procedimiento consiste en transformar las paredes de las latas en piezas con forma de pétalos y ensamblarlas hasta conseguir una flor decorativa. Estos son los pasos para realizar el proyecto:



Prepara las latas: lávalas, sécalas y retira cualquier resto de bebida. Con mucho cuidado, corta la parte superior e inferior para obtener una lámina de aluminio. Dibuja los pétalos: utiliza un molde de papel para marcar varias piezas alargadas y puntiagudas, similares a las hojas de la nochebuena. Puedes preparar pétalos de diferentes tamaños para darle volumen a la flor. Recorta y da forma: corta las piezas siguiendo los moldes y curva suavemente el aluminio para conseguir un efecto tridimensional. Evita doblarlo repetidamente para que no se quiebre. Arma la flor: organiza los pétalos en círculos, colocando los más grandes en la parte exterior y los pequeños hacia el centro. Únelos con alambre fino o un adhesivo adecuado para metal. Decora el centro: agrega pequeñas bolitas amarillas, cuentas o piezas de aluminio para imitar las flores centrales de la nochebuena. Si lo deseas, pinta los pétalos de rojo, blanco o dorado con pintura compatible con metal.

¿Dónde colocar las flores de nochebuena recicladas para decorar la casa?

Una vez terminadas, estas flores pueden utilizarse en distintos espacios para sumar un detalle artesanal a la decoración navideña:



En el árbol de Navidad: incorpora un pequeño alambre o gancho en la parte posterior para sujetarlas a las ramas.

incorpora un pequeño alambre o gancho en la parte posterior para sujetarlas a las ramas. En coronas navideñas: combina varias flores con ramas artificiales, piñas y cintas para crear un adorno de puerta.

combina varias flores con ramas artificiales, piñas y cintas para crear un adorno de puerta. En centros de mesa: colócalas sobre una base decorativa, siempre con los bordes protegidos para evitar accidentes.

colócalas sobre una base decorativa, siempre con los bordes protegidos para evitar accidentes. En guirnaldas: distribuye flores de diferentes tamaños y colores a lo largo de una cinta.

Antes de exhibirlas, revisa que no queden puntas cortantes ni uniones flojas. También es recomendable mantenerlas fuera del alcance de niños pequeños y mascotas. Así, unas simples latas de refresco pueden convertirse en adornos originales para celebrar la Navidad y dar una segunda vida a un material reutilizable.